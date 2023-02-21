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Сегодня, 19:09

Павлюченко не считает, что Дзюба сыграет ключевую роль в матче «Локомотив» — «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от четвертьфинального матча FONBET Кубка России между красно-белыми и железнодорожниками.

«Кубковый матч всегда отличается от чемпионата. Здесь надо забыть про положение команд в турнирной таблице. «Локомотив» — очень непростой соперник. Несмотря на то, что фаворитом вижу «Спартак», легкой прогулки красно-белым завтра ждать не стоит. Для железнодорожников Кубок России — шанс спасти сезон. Мотивации у них будет достаточно. Что касается Артема Дзюбы, то к его дебюту приковано внимание болельщиков. Дзюба умеет забивать голы и добывать результат для своей команды. Все будет зависеть от его физической формы. Но не думаю, что он сыграет ключевую роль в этом матче», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» должен состояться 22 февраля в 20:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 27 февраля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-pavlyuchenko-ne-dumayu-chto-dzyuba-sy-graet-klyuchevuyu-rol-v-matche-lokomotiv-spartak/
Роман Павлюченко
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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