Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:17

Первый тренер Акинфеева: «Дай бог, чтобы Игорь играл как можно дольше. Он живая легенда ЦСКА!»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Павел Коваль, первый тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, отреагировал на победу армейцев в FONBET Кубке России.

«Выиграли трофей благодаря Акинфееву. Верил, что Игорь возьмет пенальти. Даже не сомневался в нем! Когда пришло время для серии пенальти, вся надежда была на Игоря. Он молодец, справился. Конечно, мы с его родителями переживали, разговаривали. Просто у Игоря есть опыт. Он — несносная стена. ЦСКовская глыба! Его будущее зависит от здоровья. Все-таки две операции, кресты — это непросто. Сейчас он лучший вратарь России! Дай бог, чтобы он играл как можно дольше. Наша живая легенда ЦСКА!» — цитирует Коваля Sport24.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5). Московская команда в восьмой раз в истории выиграла турнир.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-12-pervyy-trener-akinfeyeva-igor-luchshiy-vratar-rossii-day-bog-chtoby-igral-kak-mozhno-dolshe-zhivaya-legenda-tsska
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Флойд подрался с сыном босса мафии. Бой закончился после массовой потасовки
Трое россиян впервые в истории вошли в топ-10 рейтинга ATP, Джокович поднялся на первое место
Российского туриста зарезали в центре Стамбула
Стало известно о состоянии раненой жены убитого в Новой Москве депутата
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: FONBET Кубок России: ЦСКА выиграл трофей в суперфинале с «Краснодаром»
Отец Медины: «Мы счастливы, что Хесус завоевал первый трофей в России»
Обедзинский обвинил Ивича в поражении «Краснодара» от ЦСКА в суперфинале Кубка России
Шипицин заявил, что «Краснодар» смотрелся интереснее ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России
Ондуа: «Думаю, у ЦСКА неплохие шансы, чтобы бороться за лидерство в РПЛ и быть успешным в Кубке»
Мендес назвал суперфинал Кубка России с «Краснодаром» лучшим матчем сезона
РФС показал награждение ЦСКА после победы в Кубке от первого лица — с камеры на футболисте Глебове
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мендес назвал суперфинал Кубка России с «Краснодаром» лучшим матчем сезона

Ондуа: «Думаю, у ЦСКА неплохие шансы, чтобы бороться за лидерство в РПЛ и быть успешным в Кубке»