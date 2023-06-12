Первый тренер Акинфеева: «Дай бог, чтобы Игорь играл как можно дольше. Он живая легенда ЦСКА!»

Павел Коваль, первый тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, отреагировал на победу армейцев в FONBET Кубке России.

«Выиграли трофей благодаря Акинфееву. Верил, что Игорь возьмет пенальти. Даже не сомневался в нем! Когда пришло время для серии пенальти, вся надежда была на Игоря. Он молодец, справился. Конечно, мы с его родителями переживали, разговаривали. Просто у Игоря есть опыт. Он — несносная стена. ЦСКовская глыба! Его будущее зависит от здоровья. Все-таки две операции, кресты — это непросто. Сейчас он лучший вратарь России! Дай бог, чтобы он играл как можно дольше. Наша живая легенда ЦСКА!» — цитирует Коваля Sport24.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5). Московская команда в восьмой раз в истории выиграла турнир.