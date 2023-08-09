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Кубок России

Сегодня, 10:25

Полузащитник «Пари НН» Трошечкин пожаловался на большое количество негатива о команде в СМИ

Алина Савинова
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин прокомментировал поражение от «Спартака» в матче второго тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России (4:5).

«Ничего не случилось после 4:3 в нашу пользу, можно сказать, тяжело было, нужно в психологии добавлять, повели, могли продолжать в том же духе, но как бы у соперника вышли ребята поопытнее, стало потяжелее. Плюс нам не хватало коммуникации, наверное, между нами и некоторыми новичками, это и вылилось в пропущенные мячи», — приводит ТАСС слова Трошечкина.

Также он высказался о критике команды со стороны СМИ.

«Негатив от СМИ? В СМИ чувствуется, я читал после матча с «Уралом» (0:0), что мы блекло играли, почему-то про «Урал» так не написали, где-то в телеграм-каналах читал. То есть это такое, что вот мы не забили ни одного мяча, считают XG, но смотрите по моментам. Да, чтобы забивать, нужно бить в створ ворот, с «Краснодаром» мы не попали в створ, поэтому XG маленький, но моментов было больше», — добавил футболист.

14 августа «Пари НН» проведет домашний матч против «Ахмата» в рамках 4-го тура РПЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/18472393
Александр Трошечкин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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