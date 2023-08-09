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Кубок России

Сегодня, 09:45

Маслов не считает матч против «Пари НН» самым эмоциональным в карьере

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Павел Маслов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Пари НН» (5:4).

Павел Маслов. «Ситуация не устраивает. Я вообще не играю». Маслов — о будущем в «Спартаке» и успешном старте сезона

— Это был твой самый эмоциональный матч за время в «Спартаке»?

— Думаю, нет. Но всегда приятно побеждать в таких сложных играх. Это говорит о характере команды. Мы можем, когда хотим.

— Почему команда пропустила три мяча за десять минут?

— Здесь комплекс причин. Возможно, вышли не совсем готовые на второй тайм. Плюс соперник себя хорошо проявил. Пропустили из-за хорошего дальнего удара, какие случаются достаточно редко. Стечение обстоятельств привело к такому результату.

— Что почувствовал, когда забил Промес?

— Выдохнул. Понял, что мы ведем в счете и скорее мы забьем шестой, чем пропустим пятый.

«Спартак» набрал 6 очков и возглавил группу D. «Пари НН» с 2 очками — на втором месте. В следующей игре Кубка команда Гильермо Абаскаля примет «Динамо» 29 августа. Команда Сергея Юрана в тот же день дома сыграет с «Краснодаром».

Павел Маслов
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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