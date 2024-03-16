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Кубок России

16 марта, 22:03

Зиньковский: «Победа над «Оренбургом» в Кубке России осчастливила «Спартак»

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В игре хавбек забил победный мяч своей команды.

«Прямо сейчас я счастлив. Приятно забивать, а еще получил награду лучшему игроку матча. Конечно, счастлив и потому, что команда выиграла, болельщиков порадовали. На матче была хорошая атмосфера», — приводит слова Зиньковского Metaratings.ru.

В полуфинале Пути РПЛ Кубка России «Спартак» сыграет против «Зенита». Первая встреча пройдет в Москве 2 апреля. Ответный матч состоится 16 апреля в Санкт-Петербурге.

Источник: Metaratings.ru
Антон Зиньковский
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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