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Сегодня, 22:22

Хлусевич: «Слава богу, «Спартак» остался в Кубке и продолжает бороться»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич отреагировал на вылет команды в Путь регионов Кубка России.

Красно-белые уступили «Зениту» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка страны по сумме двух матчей (1:2).

— Вылетели из верхней сетки. Слава богу, остались в Кубке и продолжаем бороться.

— Что не получалось в первом тайме?

— Где-то не могли сохранить мяч, может быть, суетились. Во втором тайме немного наладили ситуацию, стали больше контролировать мяч.

— Что-то изменилось за последние дни в команде с точки зрения тактики?

— Все меняется. Может быть, частично где-то что-то и поменялось.

— Как отреагировали на новость об уходе Абаскаля, как узнали о его отставке?

— Давайте не буду это комментировать.

В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов «Спартак» сыграет против «Динамо».

Даниил Хлусевич
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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