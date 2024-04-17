Хлусевич: «Слава богу, «Спартак» остался в Кубке и продолжает бороться»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич отреагировал на вылет команды в Путь регионов Кубка России.

Красно-белые уступили «Зениту» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка страны по сумме двух матчей (1:2).

— Вылетели из верхней сетки. Слава богу, остались в Кубке и продолжаем бороться.

— Что не получалось в первом тайме?

— Где-то не могли сохранить мяч, может быть, суетились. Во втором тайме немного наладили ситуацию, стали больше контролировать мяч.

— Что-то изменилось за последние дни в команде с точки зрения тактики?

— Все меняется. Может быть, частично где-то что-то и поменялось.

— Как отреагировали на новость об уходе Абаскаля, как узнали о его отставке?

— Давайте не буду это комментировать.

В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов «Спартак» сыграет против «Динамо».