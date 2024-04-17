Хлусевич: «Слава богу, «Спартак» остался в Кубке и продолжает бороться»

Сегодня, 22:22
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич отреагировал на вылет команды в Путь регионов Кубка России.
Красно-белые уступили «Зениту» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка страны по сумме двух матчей (1:2).
— Вылетели из верхней сетки. Слава богу, остались в Кубке и продолжаем бороться.
— Что не получалось в первом тайме?
— Где-то не могли сохранить мяч, может быть, суетились. Во втором тайме немного наладили ситуацию, стали больше контролировать мяч.
— Что-то изменилось за последние дни в команде с точки зрения тактики?
— Все меняется. Может быть, частично где-то что-то и поменялось.
— Как отреагировали на новость об уходе Абаскаля, как узнали о его отставке?
— Давайте не буду это комментировать.
В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов «Спартак» сыграет против «Динамо».