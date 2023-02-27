Игнатов: «Справедливо ли засчитали второй гол «Спартака» «Локомотиву»? Не знаю, вам виднее»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в разговоре с корреспондентом «СЭ» не стал отвечать на вопрос о судействе в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива» (4:2).

Игрок решил не обсуждать второй гол красно-белых, засчитанный после вмешательства ВАР.

— Справедливо ли засчитали наш второй гол? Не знаю. Вам виднее, — сказал Игнатов «СЭ».

«Спартак» победил «Локомотив» со счетом 5:2 по сумме двух матчей и вышел в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России. Жеребьевка состоится в четверг, 2 марта и начнется в 14.30 (мск).