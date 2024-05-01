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1 мая, 23:33

Игнатов – о победе над «Динамо»: «Как будто с сильными соперниками нам легче играть»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) во второй стадии 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России.

«Сегодня обменялись с Соболевым ассистами и голами. Самое главное – что это принесло результат. Всегда приятно забивать в дерби, на таком хорошем стадионе.

Чуть-чуть пришлось, конечно, пришлось пообороняться, но самое главное, что прошли дальше. Поздравляю с этим болельщиков.

Что подумал, когда увидел, что будет три дерби подряд? Что мы должны выиграть три дерби. Как будто с сильными соперникам нам легче играть. Не знаю, с чем связана эта тенденция. Будем работать над тем, чтобы обыгрывать всех», – сказал Игнатов в интервью пресс-службе «Спартака».

«Спартак» вышел в финал пути регионов Кубка России, где встретится с победителем матча «Ростов» – «Балтика».

Ранее красно-белые в РПЛ сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и обыграли «Локомотив» (3:2).

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8WT9dZw5uPg
Михаил Игнатов
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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