Пономарев считает, что ЦСКА победит «Крылья Советов» со счетом 2:0

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о своих ожиданиях от матча между армейцами и «Крыльями Советов» в рамках полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Опасный матч будет. ЦСКА сейчас на коне, команда показывает хорошую игру. Острота появилась. Чалов и Заболотный хорошо заиграли в тандеме. Они играют опасно, к ним нужно прикованное внимание постоянно. Заболотный начал хорошо играть в эпизодах борьбы. Был бы еще дриблинг у него и техника, он был бы очень сильным игроком. Думаю, ЦСКА победит. Ставлю на счет 2:0. Тяжелый матч будет, но, думаю, что игра будет результативная со стороны ЦСКА», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Пономарева.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет 5 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени. В первой игре 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России команды сыграли вничью (2:2).