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Кубок России

Сегодня, 16:54

Президент «Урала» заявил о желании выиграть Кубок России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о готовности клуба побороться за победу в FONBET Кубке России.

«Конечно, мы будем бороться за победу в Кубке России. Хотим пройти как можно дальше. Посмотрим, как все сложится. Если не хотеть этого, то для чего вообще это все? Мы выходим, чтобы побеждать и радовать своих болельщиков», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

«Спартак» уступил «Уралу» по сумме двух матчей в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1, 1:2). Московская команда опустилась в нижнюю сетку плей-офф, где сыграет против «Акрона» или победителя матча «Краснодар» — «Ростов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-urala-hotim-vy-igrat-fonbet-kubok-rossii/
Футбол
Кубок России
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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