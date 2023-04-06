Президент «Урала» заявил о желании выиграть Кубок России

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о готовности клуба побороться за победу в FONBET Кубке России.

«Конечно, мы будем бороться за победу в Кубке России. Хотим пройти как можно дальше. Посмотрим, как все сложится. Если не хотеть этого, то для чего вообще это все? Мы выходим, чтобы побеждать и радовать своих болельщиков», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

«Спартак» уступил «Уралу» по сумме двух матчей в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1, 1:2). Московская команда опустилась в нижнюю сетку плей-офф, где сыграет против «Акрона» или победителя матча «Краснодар» — «Ростов».