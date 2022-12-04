Промес отреагировал на результаты жеребьевки плей-офф Кубка России

Вингер «Спартака» Квинси Промес подвел итоги жеребьевки плей-офф Кубка России. В четвертьфинале красно-белые сыграют с «Локомотивом».

«Я думаю, это хорошая жеребьевка. Дерби. Будет интересно для обоих соперников. Нас ждет сложный кубковый матч. В чемпионате у «Локо» не все получается, но в матчах против «Спартака» он будет придельно мотивирован. Должно быть очень интересно», — сказал Промес.

Все игры четвертьфинальной стадии Кубка России пройдет в 2023 году.