«Шинник» по пенальти обыграл «Ротор» в Кубке России

«Шинник» обыграл «Ротор» в серии послематчевых пенальти в 1/32 финала Кубка России — 1:1 (5:4 по пенальти).

В составе волгоградского клуба отличился Сергей Обивалин. У ярославцев забил Андрей Савинов.

«Алания» на выезде обыграла «Динамо» из Санкт-Петербурга — 3:2.

В составе клуба из Владикавказа голами отметились Абу-Саид Эльдарушев, Алан Хугаев и Николай Гиоргобиани.

У питерцев забивали Николай Шиков и Илья Кузьмичев.

«Звезда» из Санкт-Петербурга обыграла столичный «Велес» благодаря голам Никиты Першина и Дмитрия Суконкина — 2:0.

Все победители прошли в следующую стадию розыгрыша Кубка России, проигравшие — выбыли.