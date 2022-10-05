«Шинник» по пенальти обыграл «Ротор» в Кубке России

Сегодня, 21:02
«Шинник» обыграл «Ротор» в серии послематчевых пенальти в 1/32 финала Кубка России — 1:1 (5:4 по пенальти).
В составе волгоградского клуба отличился Сергей Обивалин. У ярославцев забил Андрей Савинов.
«Алания» на выезде обыграла «Динамо» из Санкт-Петербурга — 3:2.
В составе клуба из Владикавказа голами отметились Абу-Саид Эльдарушев, Алан Хугаев и Николай Гиоргобиани.
У питерцев забивали Николай Шиков и Илья Кузьмичев.
«Звезда» из Санкт-Петербурга обыграла столичный «Велес» благодаря голам Никиты Першина и Дмитрия Суконкина — 2:0.
Все победители прошли в следующую стадию розыгрыша Кубка России, проигравшие — выбыли.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования