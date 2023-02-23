Сафонов: «0:3 — это уже разгром. Но как по мне, это оставляет шансы»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала FONBET Кубка России против ЦСКА (0:3).

— Мне хотелось оставить команду в игре, чтобы сохранялось ощущение, что мы можем выиграть. 0:3 — это уже разгром. Но как по мне, это оставляет шансы.

— У «Краснодара» сменилась концепция, сейчас много легионеров.

— Сейчас играет тот, кто сильнее. Если играют легионеры, значит тренер так видит.

— «Краснодар» наиграл на один гол?

— Наверное, правильнее сказать, что ЦСКА наиграл больше, чем на три. У нас был момент хороший в концовке, был момент в первом тайме. Думал, что будет 3:1. Но будем работать с тем, что имеем.

— В чем особенность Ивича?

— Наверное, в тактике, что разглашать неправильно. Дисциплина, возможно. Он пока не проявил себя, как жесткий тренер. У него есть требования, и он требует их выполнения.

— Веришь, что победа 4:0 в основное время возможна?

— 0:3 — это разгром, но через неделю они приезжают к нам на хорошее поле и на хорошую погоду. У нас есть шансы.

Ответная встреча пройдет в Краснодаре 28 февраля. Начало встречи в 19:30 мск.