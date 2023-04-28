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Сегодня, 13:52

Селихов — о шестиматчевой дисквалификации в Кубке России: «Так много за один пендаль?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал свою дисквалификацию на матчи FONBET Кубка России.

— Ты пропустил все матчи в Кубке этого сезона. Получилась самая длительная дисквалификация в карьере?

— Да. Хотя, по-моему, на шесть матчей дело не тянуло. Так много за один пендаль? Но к итоговому решению отнесся с пониманием. Ко всем нужно проявлять уважение. При этом важно понимать, что это футбол, рубка началась с самых первых минут. Слишком принципиальный соперник. Но не думаю, что эти события как-то скажутся на ближайшем выезде в Питер, — приводит слова Селихова официальный сайт «Спартака».

29-летний голкипер получил дисквалификацию за участие в массовой драке в концовке игры против «Зенита» (0:0, пенальти 2:4) в групповом этапе FONBET Кубка России. Кроме того, на 6 матчей отстранили Александра Соболева и Шамара Николсона. В составе «Зенита» аналогичные дисквалификации получили Малком, Вильмар Барриос и Родригао.

Источник: https://spartak.com/media/news/258f60ad-4151-43f7-93c7-52358b8e58c0
Александр Селихов
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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