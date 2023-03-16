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Кубок России

Сегодня, 16:30

Семин считает, что Баринов должен был знать о своей дисквалификации

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о выходе хавбека Дмитрия Баринова в стартовом составе на игру 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона» (1:1, 6:7 — по пенальти).

Дмитрий Баринов (справа). «Акрон» — «Локомотив»: Баринов не имел права играть за железнодорожников. Им присудят поражение 0:3?

«Не нужно в этой ситуации главного виновника. Тут виноваты все. Клуб проиграл и вылетел. Если игрок тренируется и готовится к матчу, то тренер и руководство должны знать, может ли он сыграть. Наверное, игрок с двумя желтыми карточками должен спросить у тренера: «Как вы меня готовите к матчу?» Руководство тоже должно было быть в курсе этого. Факторов такой ошибки очень много.

Когда начальником команды долгое время был Коротков, то перед каждой игрой он доставал свой блокнот и говорил, кто по каким причинам не сможет принять участие в матче. Футболист обязан знать регламент соревнований. Ошибка общая, ошибка большая. Болельщики надеялись в этом сезоне на Кубок. Но команда проиграла «Акрону» по игре", — сказал Семин «СЭ».

14 марта капитан «Локомотива» Баринов не имел играть против «Акрона». Он получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Ее он должен был отбыть именно в игре во встрече с «Акроном».

Дмитрий Баринов
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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