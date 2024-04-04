Семин считает, что «Зенит» сейчас во всем превосходит «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком» (2:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Зенит» сейчас во всем превосходит «Спартак»? Да, превосходит без сомнений. Когда заканчивается первый круг, наступает длительная зимняя пауза. В этот зимний период иностранные тренеры часто допускают ошибки в подготовке, потому что они никогда не сталкивались с такими долгими сроками подготовки. А Семак хорошо знает наши условия. И в этом он превосходит иностранцев», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Семина.

Ответная игра полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 17 апреля.