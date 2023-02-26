Веденеев — об эпизоде с брошенным в Вендела бананом: «Думаю, это была какая-то спланированная акция»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев рассказал, что думает об инциденте во время четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Волга» (3:0).

На 90+1-й минуте встречи болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в бразильского полузащитника петербургского клуба Вендела банан.

«На мой взгляд, какая-то темная история. Я вообще ничего не понял. Зимой болельщики на стадион бананы с собой не берут. А берут другое. И странно, что он у кого-то оказался. Думаю, это была какая-то заготовка, спланированная акция. Не со стороны конкретно этого фаната, а вообще. Теперь у Вендела есть отличный повод свалить отсюда. Это как один из вариантов. Потому что лично у меня есть большие сомнения, что этот банан просто кинул какой-то ненормальный. Сейчас в стране такая ситуация, что никому вообще не до расизма. Никому дела до этого нет — играют бразильцы или кто-то еще. А тут вся страна жалеет Вендела. Почему надо раздувать такую историю?» — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

Ранее в РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.