Широков: «Я очень хочу, чтобы выиграл «Краснодар»

Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и «Краснодар».

«Я очень хочу, чтобы выиграл «Краснодар». Все-таки для Сергея Николаевича Галицкого и для всей его команды это очень важно. И он сделал столько для футбол, что заслужил трофей. И клуб его и владелец и основатель, они этого заслуживают», — цитирует KP.RU Широкова.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Начало — в 17.00 по московскому времени.