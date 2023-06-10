Синицин надеется, что «Краснодар» обыграет ЦСКА в финале FONBET Кубка России

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России, в котором быки встретятся с ЦСКА.

«Как показали последние игры, шансы команд равны. В матче чемпионата у «Краснодара» были кадровые потери. В финале шансы 50 на 50, но хотелось бы увидеть первый трофей в южном городе. Это последняя игра перед отпуском, эмоций будут у всех. «Краснодар» голодный до титулов, которых не имеет, хоть и был близок к ним. Очень надеюсь на то, что быки победят в финале. Буду за них болеть, переживать и надеяться на победу! Я надеюсь, что «Краснодар» в следующем сезоне будет бороться за медали, будет более стабилен. Но это зависит от многих факторов, которые влияют на результат: кто останется в команде, как пройдут сборы и так далее. Весенняя часть сезона показала, что им удается показывать результат», — приводит слова Синицына Metaratings.ru.

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.