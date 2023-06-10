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Сегодня, 13:37

Газзаев — о Суперфинале Кубка России: «Красоты футбола в таких матчах не бывает»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005, Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России между армейцами и «Краснодаром».

«Никакой спокойной игры не будет, это Суперфинал Кубка России. Обе команды прошли длинную дистанцию, чтобы добраться до финала. Это огромная мотивация и стимул. ЦСКА не выигрывал Кубок 10 лет. У «Краснодара» есть шанс получить первый трофей. Нас ждет напряженный матч. Обе команды будут играть исключительно на результат, никакой красоты футбола в таких матчах не бывает», — сказал Газзаев «СЭ».

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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