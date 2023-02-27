«Спартак» — «Локомотив»: команды обменялись голами в матче FONBET Кубка России

«Спартак» и «Локомотив» обменялись голами в первом тайме ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1.

Счет в игре на 15-й минуте открыл полузащитник красно-белых Михаил Игнатов. Он получил передачу от Квинси Промеса в левой части штрафной, быстро переложил мяч себе под правую и исполнил удар под дальнюю штангу.

На 17-й минуте игрок железнодорожников Антон Миранчук сравнял счет в игре. Он на ближней штанге открылся под пас Наяира Тикнизяна и переправил мяч в ворота.