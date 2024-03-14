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14 марта, 16:15

«Спартак» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в Кубке России 14 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Георгий Джикия (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России в четверг, 14 марта. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Оренбург» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также встречи FONBET Кубка России транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Первый матч между этими клубами завершился со счетом — 1:0 в пользу команды из Оренбурга.

Прогноз и ставки на игру «Спартак» — «Оренбург» читайте в нашем материале.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
14 мар, 18:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:1
Оренбург

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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