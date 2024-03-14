«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России в четверг, 14 марта. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Оренбург» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также встречи FONBET Кубка России транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Первый матч между этими клубами завершился со счетом — 1:0 в пользу команды из Оренбурга.

Прогноз и ставки на игру «Спартак» — «Оренбург» читайте в нашем материале.

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