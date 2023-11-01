«Спартак» в плей-офф, кто станет вторым — «Краснодар» или «Динамо»? Расклад группы Кубка

Расклады в группе D FONBET Кубка России перед последним туром.

«Краснодару» для прохода в верхнюю сетку нужно набирать очки в матче против «Спартака» в Москве сегодня, 1 ноября, и ждать домашней осечки «Динамо», имеющего преимущество по очным встречам.

«Быки» могут попасть в Путь РПЛ даже в случае поражения по пенальти. Правда, для этого бело-голубые должны уступить «Пари НН», который потерял шансы на плей-офф, в основное время.

И В ВП ПП П М О 1. Спартак 5 4 0 0 1 14-9 12 2. Динамо 5 2 0 2 1 10-9 8 3. Краснодар 5 2 1 0 2 9-7 8 4. Пари НН 5 0 1 0 4 5-13 2

Расписание заключительных матчей группы D:

1 ноября. «Спартак» — «Краснодар».

2 ноября. «Динамо» — «Пари НН».