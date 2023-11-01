Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 09:25

«Спартак» в плей-офф, кто станет вторым — «Краснодар» или «Динамо»? Расклад группы Кубка

Кирилл Бурдаков
Статистик
Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Расклады в группе D FONBET Кубка России перед последним туром.

«Краснодару» для прохода в верхнюю сетку нужно набирать очки в матче против «Спартака» в Москве сегодня, 1 ноября, и ждать домашней осечки «Динамо», имеющего преимущество по очным встречам.

«Быки» могут попасть в Путь РПЛ даже в случае поражения по пенальти. Правда, для этого бело-голубые должны уступить «Пари НН», который потерял шансы на плей-офф, в основное время.

И В ВП ПП П М О
1. Спартак 5 4 0 0 1 14-9 12
2. Динамо 5 2 0 2 1 10-9 8
3. Краснодар 5 2 1 0 2 9-7 8
4. Пари НН 5 0 1 0 4 5-13 2

Расписание заключительных матчей группы D:

1 ноября. «Спартак» — «Краснодар».

2 ноября. «Динамо» — «Пари НН».

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Норвежцы первыми вляпались в скандал из-за фтора. Но понять, кто виноват, невозможно
Главный редактор France Football отреагировал на слухи о победе Месси в голосовании за «Золотой мяч»
My?l Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ
В Турции указали на предупреждения России о риске начала нового конфликта в Евразии
Politico рассказала о мольбах Украины к США увеличить поддержку
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
ЦСКА или «Факел»: расклад группы Кубка России — что решится в 6-м туре
«Локомотив», «Урал», «Ростов» и «Рубин»: кто в Кубке России пройдет дальше, кто вылетит?
«Спартак» — «Краснодар», «Локо» против «Рубина» и все матчи дня: онлайн-трансляция игр Кубка России
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов»
Ерохин считает, что «Зенит» мог выйти вперед в первом тайме матча с «Крыльями»
Круговой рассказал, что «Зенит» играл на победу в матче с «Крыльями» в Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив», «Урал», «Ростов» и «Рубин»: кто в Кубке России пройдет дальше, кто вылетит?

ЦСКА или «Факел»: расклад группы Кубка России — что решится в 6-м туре