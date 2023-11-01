Сегодня, 09:25
Расклады в группе D FONBET Кубка России перед последним туром.
«Краснодару» для прохода в верхнюю сетку нужно набирать очки в матче против «Спартака» в Москве сегодня, 1 ноября, и ждать домашней осечки «Динамо», имеющего преимущество по очным встречам.
«Быки» могут попасть в Путь РПЛ даже в случае поражения по пенальти. Правда, для этого бело-голубые должны уступить «Пари НН», который потерял шансы на плей-офф, в основное время.
|И
|В
|ВП
|ПП
|П
|М
|О
|1. Спартак
|5
|4
|0
|0
|1
|14-9
|12
|2. Динамо
|5
|2
|0
|2
|1
|10-9
|8
|3. Краснодар
|5
|2
|1
|0
|2
|9-7
|8
|4. Пари НН
|5
|0
|1
|0
|4
|5-13
|2
1 ноября. «Спартак» — «Краснодар».
2 ноября. «Динамо» — «Пари НН».