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Кубок России

15 мая, 16:58

Сперцян готов сыграть с «Уралом» в финале Пути регионов FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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22-летний полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян готов принять участие в матче финала Пути регионов FOBET Кубка России против «Урала», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, полузащитник получил отдых и потому не сыграл в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2). Сейчас Сперцян тренируется в общей группе и готовится к финалу. Скорее всего, он начнет матч с первых минут.

«Краснодар» примет «Урал» в финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России 17 мая. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. Победитель противостояния сыграет в Суперфинале турнира против ЦСКА.

В нынешнем сезоне Сперцян сыграл в 11 матчах FONBET Кубка России, забил четыре гола и отметился одной результативной передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/spercyan-gotov-sygrat-s-uralom-v-finale-puti-regionov-fonbet-kubka-rossii-251186/
Эдуард Сперцян
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Урал
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