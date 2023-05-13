КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:34

Дюков рассказал, рассматривает ли РФС перенос матча Суперфинала Кубка России из «Лужников»

Гоша Чернов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, рассматривается ли возможный перенос матча Суперфинала FONBET Кубка России из «Лужников».

— Рассматривается ли возможный перенос матча Суперфинала Кубка России из «Лужников»?

— Решение было принято осенью прошлого года. Планируем провести финал в «Лужниках», как и было запланировано.

— Не рассматривается вариант переноса?

— Если будут обстоятельства форс-мажора, будет принято решение о переносе встречи на другой стадион.

— Какая будет вместимость?

— Если мы проводим матч в «Лужниках», должны сделать все, чтобы обеспечить максимальную заполняемость.

— Вы довольны форматом Кубка?

— Давайте мы завершим проведение турнира, подведем итоги. Безусловно нам надо обсудить данный формат с клубами. Если все клубы, проголосуют за возвращение старого формата, безусловно, мы вернемся. Но как мне кажется, да, эта формула более сложная. У нее есть минус, что путь регионов становится достаточно сложным для клубов ФНЛ. Но как мне кажется, подавляющее большинство клубов приняло этот формат. И если будут какие-то изменения, то они будут точечные.

— Как оцените реформу второй лиги, в том числе и включение клубов из Крыма?

— Это решение ФНЛ. Если клубы пройдут лицензирование, такое решение будет принято. Реформу мы начали обсуждать еще несколько лет назад, рассматривали разные варианты. Считаем данный вариант оптимальный. Реформа второй лиги назрела. Ставилась задача повысить уровень конкуренции, чтобы команды проводили больше матчей с равными соперниками.

— Вы сказали, что если крымские клубы получат лицензию, они будут участвовать в соревнованиях. У них не будет проблем с ФИФА и УЕФА?

— Это решение будет принимать ФНЛ. Мы не видим оснований для того, чтобы выносить какие-то проблемы.

Кубок России
Александр Дюков
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Устроили свадебный банкет прямо на корте». Как легендарный Сампрас женился на звезде «Санта-Барбары»
ОКР поддержал борющуюся с раком олимпийскую чемпионку Бобровникову
Бастрыкин предложил национализировать главные секторы экономики РФ
Авиация ВКС РФ сбила наносивший удары по Луганску украинский Су-24
Военный эксперт рассказал о тактике Киева при ударах по Луганску
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
В «Пари НН» заявили, что будут рады проведению финала Кубка России в Нижнем Новгороде
Ренессанс Чалова. Не только Малком и Промес разрывают этот сезон
Алаев заявил, что в РФС не располагают информацией о переносе финала Кубка России из «Лужников»
Карасев назначен судьей финала пути регионов Кубка России «Краснодар» — «Урал»
Зделар — о сопернике в финале FONBET Кубка России: «Мы готовы к любой команде»
Гендиректор «ВТБ Арены» заявил о готовности стадиона принять финал FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Пари НН» заявили, что будут рады проведению финала Кубка России в Нижнем Новгороде