Дюков рассказал, рассматривает ли РФС перенос матча Суперфинала Кубка России из «Лужников»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, рассматривается ли возможный перенос матча Суперфинала FONBET Кубка России из «Лужников».

— Рассматривается ли возможный перенос матча Суперфинала Кубка России из «Лужников»?

— Решение было принято осенью прошлого года. Планируем провести финал в «Лужниках», как и было запланировано.

— Не рассматривается вариант переноса?

— Если будут обстоятельства форс-мажора, будет принято решение о переносе встречи на другой стадион.

— Какая будет вместимость?

— Если мы проводим матч в «Лужниках», должны сделать все, чтобы обеспечить максимальную заполняемость.

— Вы довольны форматом Кубка?

— Давайте мы завершим проведение турнира, подведем итоги. Безусловно нам надо обсудить данный формат с клубами. Если все клубы, проголосуют за возвращение старого формата, безусловно, мы вернемся. Но как мне кажется, да, эта формула более сложная. У нее есть минус, что путь регионов становится достаточно сложным для клубов ФНЛ. Но как мне кажется, подавляющее большинство клубов приняло этот формат. И если будут какие-то изменения, то они будут точечные.

— Как оцените реформу второй лиги, в том числе и включение клубов из Крыма?

— Это решение ФНЛ. Если клубы пройдут лицензирование, такое решение будет принято. Реформу мы начали обсуждать еще несколько лет назад, рассматривали разные варианты. Считаем данный вариант оптимальный. Реформа второй лиги назрела. Ставилась задача повысить уровень конкуренции, чтобы команды проводили больше матчей с равными соперниками.

— Вы сказали, что если крымские клубы получат лицензию, они будут участвовать в соревнованиях. У них не будет проблем с ФИФА и УЕФА?

— Это решение будет принимать ФНЛ. Мы не видим оснований для того, чтобы выносить какие-то проблемы.