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Кубок России

Сегодня, 01:43

Стипиди: «Сафонов мог бы помочь «Краснодару» в серии пенальти»

Сергей Разин
корреспондент
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди поделился впечатлениями от поражения «Краснодара» в суперфинале FONBET Кубка России от ЦСКА (1:1, 5:6 пен.).

«Я думаю, у некоторых игроков «Краснодара» ответственность равна нулю. Два человека безобразно бьют пенальти, как будто в этой серии не решается судьба Кубка страны, как будто это простая календарная игра. И на протяжении сезона не было особой пользы для «Краснодара» ни от Батчи, ни от Олусегуна.

Жаль, конечно. Команда прошла такой путь и вела в финале в послематчевой серии после трех ударов тех и других. Прекрасно известно, что пробивать пенальти на технику в ворота Акинфеева нельзя. Он грамотный вратарь, который реагирует только по удару. Поэтому нужно было бить пенальти как Дивеев.

Что касается решения Ивича не менять Агкацева на последней минуте игры, то, я думаю, Сафонов мог бы помочь «Краснодару» в серии пенальти. Он тоже реагирует по удару, а не гадает. Но к Агкацеву никаких претензий нет, он отыграл матч нормально, а пенальти — это лотерея», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005155557_stipidi_safonov_mog_byi_pomoch_krasnodaru_v_serii_penalti_a_u_batchi_i_oluseguna_nulevaya_otvetstvennost
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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