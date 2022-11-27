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27 ноября, 22:03

Журова — о драке футболистов «Зенит» и «Спартака»: «В спорте такое поведение неприемлемо»

Журова высказалась о массовой драке между футболистами «Зенита» и «Спартака»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова отреагировала на массовую драку в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак».

«Есть правила, в том числе человеческие. В спорте такое поведение неприемлемо. Можно ведь еще дополнительно травмироваться, а людям еще весь сезон играть. Они же не боксеры и не бойцы ММА, должны понимать, что у них вся карьера впереди. Неприемлемо это еще и по тому, что если не ты, так тебя. А потом объясняйся, если что-то не дай бог произойдет. Для меня, как для спортсмена, недопустимо, когда люди проявляют такую агрессию, не связанную со спортом. По крайне мере это не связано с футболом. Нужно ли лишать игроков FanID? Футболисты на поле — не болельщики... Спортсменов тоже надо как-то наказать, теми же желтыми карточками, но совсем убирать неправильно. По закону можно лишать? Надо посмотреть регламент», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

В результате драки красные карточки получили по 3 игрока из каждой команды. У хозяев были удалены Родригао, Малком и Вильмар Барриос, а у гостей — Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.

«Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку плей-офф Кубка страны.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhurova-zatrudnilas-otvetit-mozhno-lishit-fan-id-uchastnikov-draki-v-matche-zenit-spartak-1425189/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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