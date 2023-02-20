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Кубок России

Сегодня, 19:11

Тарханов объяснил, почему «Спартак» будет фаворитом в кубковом матче против «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов рассказал о своих ожиданиях от матча красно-белых против «Локомотива» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Конечно, фаворитом перед игрой является «Спартак». Потому что они и осеннюю часть сезона провели хорошо, и на сборах показывали хорошую игру. У «Спартака» остался состав, который был. Зачем что-то менять, когда все хорошо. А по двум новичкам, которые пришли, пока трудно сказать, что они из себя представляют. «Локомотив» сейчас только выстраивается, в команде много молодых ребят, им мастерства и опыта еще может не хватать, поэтому «Спартак» имеет здесь предпочтение», — цитирует Тарханова Betonmobile.ru.

Первый матч между железнодорожниками и красно-белыми пройдет 22 февраля на «РЖД Арене». Ответная игра состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».

Источник: https://betonmobile.ru/tarhanov-obyasnil-pochemu-spartak-budet-favoritom-v-matche-1-4-finala-kubka-rossii-protiv-lokomotiva
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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