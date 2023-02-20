Тарханов объяснил, почему «Спартак» будет фаворитом в кубковом матче против «Локомотива»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов рассказал о своих ожиданиях от матча красно-белых против «Локомотива» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Конечно, фаворитом перед игрой является «Спартак». Потому что они и осеннюю часть сезона провели хорошо, и на сборах показывали хорошую игру. У «Спартака» остался состав, который был. Зачем что-то менять, когда все хорошо. А по двум новичкам, которые пришли, пока трудно сказать, что они из себя представляют. «Локомотив» сейчас только выстраивается, в команде много молодых ребят, им мастерства и опыта еще может не хватать, поэтому «Спартак» имеет здесь предпочтение», — цитирует Тарханова Betonmobile.ru.

Первый матч между железнодорожниками и красно-белыми пройдет 22 февраля на «РЖД Арене». Ответная игра состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».