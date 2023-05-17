КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

17 мая, 13:20

Тарханов вспомнил, как «Урал» под его руководством обыграл «Краснодар» в Кубке России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов вспомнил, как екатеринбургская команда под его руководством обыграла «Краснодар» в 1/4 финала Кубка России.

«Конечно, шансы есть, как у «Урала», так и у «Краснодара». Кто лучше себя проявит, тот и победит. У команды Ганчаренко плохо, что Помазун не сыграет, он хороший вратарь. «Урал» в обороне хорошо играет и хорошо атакует. Игроки могут применять элемент прессинга, к тому же умеют выходить из обороны в атаку. Равные соперники, единственное, что «Краснодар» дома будет играть. Мы в 2017 году тоже играли с ними и обыграли», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Тарханова.

В среду, 17 мая, «Урал» встретится с «Краснодаром» в рамках полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Матч начнется в 19.30 по московскому времени. Победитель этой встречи сыграет в суперфинале с московским ЦСКА. Ранее сообщалось, что на матче ожидается до 25 тысяч болельщиков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005125796_tarhanov_vspomnil_kak_ural_pod_ego_rukovodstvom_pobejdal_krasnodar_v_kubke_rossii
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Урал
Александр Тарханов
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Представители всех клубов примут участие в параде перед суперфиналом Кубка России
Иванов рассказал, что поменял бы в формате проведения Кубка России
Ивич — о матче «Краснодара» с «Уралом»: «Это большая победа»
Ивич готов принести первый трофей Галицкому? Нас ждет классный финал Кубка
Гончаренко — об «Урале» в Кубке России: «Доволен всеми ребятами, которые участвовали в этом турнире»
Деменко — о суперфинале FONBET Кубка России: «Не могу сказать, что ЦСКА — фаворит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бышовец рассказал, почему считает «Краснодар» фаворитом в матче с «Уралом» в Кубке России

Виталий Калешин: «На бумаге «Краснодар» выглядит предпочтительнее «Урала», но это Кубок, и загадывать не стоит»