Тихонов, Филимонов и Билялетдинов презентовали Кубок России на 188-метровом небоскребе в Екатеринбурге

Бывший игроки сборной России Андрей Тихонов, Александр Филимонов и Динияр Билялетдинов подняли FONBET Кубок России на одну из самых высоких точек Екатеринбурга, сообщает «РБ Спорт».

Как отмечает источник, экс-футболисты национальной команды во время тура FONBET Кубка России провели фотосессию с трофеем на смотровой площадке 188-метрового небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге, где 4 апреля пройдет матч «Урал» — «Спартак».

Сегодня, 3 апреля, также состоится автограф-сессия и мастер-класс Тихонова, Филимонова и Билялетдинова в манеже «Урал».