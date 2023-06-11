Тренер «Краснодара» Ивич: «Горд игроками. Они забили гол не с пенальти, а сами, с игры»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после поражения от ЦСКА (1:1, 5-6) в финале FONBET Кубка России рассказал, как готовил игроков к серии пенальти.

— Готовили вы пенальти? Как отбирали пенальтистов?

— Я определял игроков, кто будет бить. Когда мы били пенальти, то мы не пропустили ни одного и все забили. Первые 5 игроков я выбирал. Дальше определял сам игрок, готов ли он бить или нет. Хочу сказать, что пенальти — это своеобразная рулетка, больше играет психология. Я горд своими игроками, они показали хорошую игру, забили один гол, не с пенальти, а сами, с игры. После серии пенальти мы не забрали трофей, но нам нужно продолжать играть, становиться лучше.

За ЦСКА в игре с «Краснодаром» отличился форвард Федор Чалов, реализовав 11-метровый. У «быков» гол забил нападающий Джон Кордоба. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались армейцы.