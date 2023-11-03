Трошечкин объяснил неудачу «Пари НН» в Кубке России

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (1:2) прокомментировал неудачу команды. Клуб занял последнее место в группе.

— У многих команд идет на первом плане чемпионат. У нас была сложная группа. Плюс мы недобрали очки в некоторых играх. В Кубке могло все удачнее сложиться, но не получилось. Бог где-то забирает, а где-то отдает. В Кубке он у нас забирал, — цитирует Трошечкина Metaratings.ru.

«Пари НН» после 13 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице с 20 очками.