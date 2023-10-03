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Сегодня, 14:00

«Урал» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Урал» сыграет с «Рубином» в Кубке России 3 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «Урал».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Урал» на своем поле сыграет с «Рубином» в рамках FONBET Кубка России во вторник, 3 октября. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Кубка России в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Урал» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию матча в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — 14.50 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Рашида Рахимова набрала 4 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице группы В. Екатеринбуржцы располагаются на третьей строчке с 5 баллами.

FONBET Кубок России. Группа B
03 окт, 15:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Рубин

FONBET Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
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