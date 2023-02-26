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Кубок России

Сегодня, 11:21

В «Волге» заявили, что пока не нашли болельщика, бросившего банан в Вендела

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин в разговоре с «СЭ» рассказал о поисках человека, бросившего банан в футболиста «Зенита» Вендела во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (0:3).

«Сейчас этим занимаются компетентные органы, проверяют все видеосъемки. Нет сомнений, что в ближайшее время личность идентифицируют и установят. Пока работа ведется. Думаю, в интересах всех, чтобы этот вопрос решился как можно раньше. Органы и служба безопасности работают и делают все для этого», — сказал Наволокин «СЭ».

Ранее в Сети появилось фото человека, который, предположительно, бросил банан в Вендела.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
25 февр, 14:30. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
0:3
Зенит
Вендел. Расистская выходка на Кубке России: в Ульяновске в бразильцев из «Зенита» бросили банан. Что может грозить «Волге»

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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