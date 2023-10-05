Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 15:46

В ворота «Сочи» назначен пенальти, в ворота «Спартака» — нет. У судей снова разные трактовки

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Динамо» — «Спартак».
«Динамо» — «Спартак».
«Динамо» — «Спартак».
«Сочи» — «Оренбург».
«Сочи» — «Оренбург».
«Сочи» — «Оренбург».
1/6
Telegram Дзен

В двух матчах 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России произошли схожие эпизоды, в которых судьи приняли совершенно разные решения. Оба момента связаны с единоборствами в штрафной площади.

«Динамо» — «Спартак».

На 18-й минуте игры «Динамо» — «Спартак» (3:0) Никита Чернов боролся с Бителло, пытаясь отобрать мяч, динамовец упал, 11-метровый удар назначен не был. ВАР Сергей Карасев в действия арбитра Владимира Москалева не вмешался.

«Динамо» — «Спартак».

На 24-й минуте встречи «Сочи» — «Оренбург» (1:2) Артем Мещанинов боролся с Николаем Титковым, пытаясь отобрать мяч, игрок гостей упал, 11-метровый удар назначен не был. ВАР Игорь Панин вмешался в действия арбитра Павла Шадыханова, тот после просмотра повторов назначил пенальти.

«Сочи» — «Оренбург».
«Сочи» — «Оренбург».
«Сочи» — «Оренбург».

В обоих случаях не было встречных движений, но происходил контакт в ногах. Логично предположить, что в таких ситуациях следует ждать одинаковых вердиктов — либо пенальти, либо нет. Но решения приняты разные, что не может не вызвать вопросов к судьям и их руководителям: почему так произошло и как следовало поступить?

ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Владимир Москалев
Игорь Панин
Павел Шадыханов
Сергей Карасев (судья)
16
19
Читайте также
Баскетболист Писклов рассказал, за что ему могли разбить наградную олимпийскую иномарку
Сорокин — в первой десятке, Овечкин продолжает падение. Рейтинг 50 лучших хоккеистов НХЛ
В Тюмени школьники перевозили в авто тело застреленного мужчины
Аксенов сообщил об обнаружении в Крыму тела украинского диверсанта
На 76-м году жизни умерла народная артистка России Наталия Королева
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Сотрудница «Динамо» опубликовала фото с головами свиней после разгрома «Спартака» в FONBET Кубке России
Личка — о победе над «Спартаком»: «Съели мясо? Мы отработали»
О поражениях «Спартака» и ЦСКА быстро забудут. В случае победы в дерби
«Зенит» и «Спартак» — в Пути РПЛ, «Краснодар» и «Ахмат» — ближе к нижней сетке. Расклады Кубка России
«Факел» — ЦСКА: видеообзор матча FONBET Кубка России
«Динамо» — «Спартак»: видеообзор матча FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сотрудница «Динамо» опубликовала фото с головами свиней после разгрома «Спартака» в FONBET Кубке России