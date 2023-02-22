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Сегодня, 18:32

Баринов: «Думаю, в такой мороз не надо проводить матч «Локомотив» — «Спартак»

Алина Савинова
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Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов считает, что не стоит в мороз проводить матч между железнодорожниками и «Спартаком» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Думаю, в такой мороз не надо проводить матч «Локомотив» — «Спартак». Команды приехали из теплых стран. Футболисты могут сломаться и заболеть. Я сейчас без шапки идти боюсь, а футболистам играть еще надо», — приводит «РБ Спорт» слова Баринова.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» должен пройти 22 февраля и начаться в 20.00 по московскому времени. Ранее стало известно о том, что первый замер температуры перед игрой показал минус 11 градусов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-barinov-v-takoj-moroz-ne-nado-provodit-match-lokomotiv-spartak/
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Валерий Баринов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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