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Сегодня, 18:25

Владимир Москалев — о попытке разнять Николсона с Родригао: «Мог попасть под раздачу, но тогда не думал об этом»

Алина Савинова
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Футбольный арбитр Владимир Москалев рассказал о давлении на него после матча 6-го тура групповой стадии FONBET Кубка России «Спартак» — «Зенит» (0:0, пенальти — 4:2).

«Все мы люди и все прекрасно понимаем. Обычно ты тщательно готовишься к встречам — здесь же времени было не так много для полноценной подготовки. Что касается СМИ, то после матчей я их не читаю. Мне важно знать, что думают профессионалы. Сразу после игры стараешься не вдаваться в глубокий анализ. Как и футболистам, нам нужно остыть и привести нервную систему в порядок, отдохнуть. И только по прошествии нескольких дней с холодной головой начинаешь подробный разбор проведенного матча», — приводит RT слова Москалева.

Также арбитр отметил, что не думал, что мог пострадать в тот момент, когда полез разнимать нападающего «Спартака» Шамара Николсона с защитником «Зенита» Родригао.

«Конечно, мог попасть под раздачу, но тогда не думал об этом. Когда ты можешь подавить конфликт в зародыше — делаешь это. Думал, если удастся успокоить их, то и конфликт на этом будет исчерпан. Тем более у обоих уже были предупреждения. Видимо, после финального свистка ямаец и бразилец не смогли совладать со своими эмоциями», — добавил он.

В конце основного времени кубкового матча на поле возникла потасовка между игроками московской и петербургской команд. По итогам драки контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал футболистов «Зенита» Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса, а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона из «Спартака» на шесть кубковых матчей.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1114771-moskalyov-o-popytke-raznyat-nikolsona-s-rodrigao
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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