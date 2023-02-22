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Кубок России

22 февраля, 23:10

Масалитин: «Спартак» предстал очень хорошей командой в первом тайме»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин отреагировал на победу красно-белых в матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:0).

«Спартак» предстал очень хорошей командой в первом тайме. Команда очень грамотно распоряжалась мячом. Порадовало, что в составе вышли только россияне. «Локомотив» после пропущенного гола расслабился, стал двигаться. Во втором тайме «Локомотив» добавил, к чему не был готов «Спартак». Дзюба попал в штангу, забили гол, который не засчитали. Потенциал у «Локомотива» просматривается», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Ответный матч между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/22/19814125.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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