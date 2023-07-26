Васютин не считает приход Адамова в «Зенит» дополнительной мотивацией для себя

Вратарь «Зенита» Александр Васютин высказался о переходе в «Зенит» нового вратаря Дениса Адамова, а также высказался о матче с «Ахматом» в 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Вчера, 25 июля, «Зенит» объявил о переходе из «Сочи» вратаря Адамова.

«Хорошая была игра. Главное, что выиграли. «Ахмат» — хорошая, крепкая команда. Довольно агрессивно играли. На эту игру я выходил со спокойными ощущениями и настроем играть на победу. Приход Адамова? Не могу сказать, что это дополнительная мотивация. Мы каждый день работаем по максимуму. Денису — добро пожаловать! Будем работать вместе», — приводит слова Васютина «Спорт День За Днем».

Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В феврале 2021 года он перешел из краснодарского клуба в «Сочи» и сыграл за основную команду 33 матча во всех турнирах, пропустил 48 голов и провел 9 «сухих» игр.