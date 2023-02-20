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Сегодня, 21:35

«Волга» продала за сутки 3500 билетов на кубковый матч с «Зенитом»

Алина Савинова
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Ульяновская «Волга» за сутки продала около 3500 билетов на домашний матч 1/4 финала FONBET Кубка России с «Зенитом». Об этом сообщает «Спорт День за Днем» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Продажа билетов стартовала сегодня, 20 февраля.

Матч между «Волгой» и «Зенитом» пройдет 25 февраля на стадионе «Труд», который вмещает 8000 человек. Болельщикам петербургского клуба было выделено 800 билетов. Остальные 7200 смогут купить футбольные фанаты в Ульяновске. Почти половина из них уже продана. Стоимость одного билета составляет 1000 рублей.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. «Волга» после 20 туров первой лиги занимает 17-е место, имея в аткиве15 очками.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/volga-prodala-za-sutki-3500-biletov-na-match-kubka-rossii-s-zenitom
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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