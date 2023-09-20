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Кубок России

Сегодня, 16:41

Защитник «Пари НН» Тихий рассказал, что ему пока не сообщили точный диагноз микроповреждения

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Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий прокомментировал свое микроповреждение в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (0:3).

«Там был момент с падением, под меня сзади подкатился игрок «Спартака». После этого буквально минут через пять появился сильный спазм. Но пока ничего не могу сказать, МРТ еще не делали. Врачи сегодня-завтра посмотрят и скажут точный диагноз», — приводит «РБ Спорт» слова Тихого.

Тихий перешел в «Пари НН» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне 30-летний россиянин провел 7 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Нижний Новгород
Дмитрий Тихий
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