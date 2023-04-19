Рыков — о новом формате Кубка России: «Командам из ФНЛ очень трудно»

Защитник «Родины» Владимир Рыков в комментарии «СЭ» поделился мнением о новом формате FONBET Кубка России.

«Командам из ФНЛ очень трудно в Кубке России. Дернистый путь у них. Нужно пройти много стадий, много команды из РПЛ попадаются им и нет право на ошибку. Но как мы видим, одна команда добралась до полуфинала. Это круто! «Акрон», молодцы», — сказала Рыков «СЭ».

Матч между «Спартаком» и «Акроном» в рамках полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России пройдет 19 апреля на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 16.30 по московскому времени.