Классен заявил, что Абаскаль не ругал команду за четыре пропущенных мяча в игре с «Пари НН»

Защитник «Спартака» Леон Классен в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Очень эмоциональная игра. Сначала выигрывали, потом проигрывали, потом снова выигрывали. Рад, что получилось забить, но второй тайм не очень хорошо начали. Хорошо, что по итогу выиграли. (улыбается)

— Почему так вышли на вторую половину матча?

— Нам сказали в перерыве играть спокойно, гол не пропускать, мяч держать и, условно, четвертый забивать. Но получилось не так, как хотелось.

— Гильермо Абаскаль не ругал в раздевалке за количество пропущенных мячей?

— Сразу после матча нет, но мне кажется, все еще впереди.

В составе красно-белых голами отметились Леон Классен, Данил Пруцев, Павел Мелешин, Михаил Игнатов и Квинси Промес. У нижегородцев дубль оформил Тимур Сулейманов, еще по мячу забили Эдгар Севикян и Виктор Александров.

«Спартак» набрал 6 очков и возглавил группу D. «Пари НН» с 2 очками — на втором месте. В следующей игре Кубка команда Гильермо Абаскаля примет «Динамо» 29 августа. Команда Сергея Юрана в тот же день дома сыграет с «Краснодаром».