Эмерсон о формате FONBET Кубка России: «Есть запасная «жизнь», но нам хочется не оступаться»

Защитник «Урала» Эмерсон в комментарии для «СЭ» высказался о формате Кубка России.

«У команд из Пути РПЛ есть право на ошибку? Не я составлял формат. Есть запасная «жизнь», но нам не хочется оступаться. Хотим идти через Путь РПЛ», — сказал Эмерсон «СЭ».

19 апреля «Урал» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.

В случае если екатеринбуржцы уступят армейцам в ответной встрече, которая пройдет 3 мая, команда вылетит во вторую стадию финала Пути регионов, в которой встретится с победителем матча первой стадии финала Пути регионов «Краснодар» — «Акрон». Победитель второй стадии финала Пути регионов выйдет в финал Кубка России.