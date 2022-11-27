«Зенит» обыграл «Спартак» по пенальти, но попал в нижнюю сетку Кубка России. Матч закончился массовой дракой

«Зенит» победил «Спартак» на своем поле по пенальти в матче 6-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались хозяева — 4:2. Решающий 11-метровый забил полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, который является воспитанником «Спартака».

После завершения основного времени матча футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку, в результате которой красные карточки получили по 3 игрока из каждой команды. У хозяев были удалены Родригао, Малком и Вильмар Барриос, а у гостей — Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.

Благодаря ничьей в основное время «Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Крылья Советов» обыграли «Факел» (1:0) в параллельном матче и завершили групповой турнир на второй строчке с 12 очками. Самарцы также прошли в верхнюю сетку плей-офф.

«Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку плей-офф Кубка страны. «Факел» не смог набрать ни одного очка и завершил групповой турнир с 6 поражениями.