«Зенит» — «Спартак»: футболисты устроили потасовку после столкновения Родригао и Николсона

Во время матча 6-го тура групповой стадии Кубка России «Зенит» — «Спартак» произошла потасовка.

Инцидент возник во втором тайме после того, как защитник команды из Санкт-Петербурга Родригао столкнулся с форвардом красно-белых Шамаром Николсоном в борьбе за мяч.

Оба футболиста получили по желтой карточке после того, как потасовка была остановлена.

Также главный судья встречи Владимир Москалев наказал показал желтые карточки полузащитников Далера Кузяева и Романа Зобнина, которые выясняли отношения в другой части поля во время возникшей паузы.