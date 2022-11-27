Сегодня, 17:35
Во время матча 6-го тура групповой стадии Кубка России «Зенит» — «Спартак» произошла потасовка.
Инцидент возник во втором тайме после того, как защитник команды из Санкт-Петербурга Родригао столкнулся с форвардом красно-белых Шамаром Николсоном в борьбе за мяч.
Оба футболиста получили по желтой карточке после того, как потасовка была остановлена.
Также главный судья встречи Владимир Москалев наказал показал желтые карточки полузащитников Далера Кузяева и Романа Зобнина, которые выясняли отношения в другой части поля во время возникшей паузы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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