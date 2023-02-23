Жуков заявил, что Абаскаль часто выпускает молодых игроков одновременно

Первый зампред Госдумы РФ и болельщик «Спартака» Александр Жуков оценил победу красно-белых в плей-офф FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:0).

«Матч понравился для такого мороза и состояния поля, обе команды неплохо смотрелись. В первом тайме «Спартак» был лучше, во втором «Локомотив» был лучше, интересная игра. Для начала сезона достаточно хорошая игра. Промес вышел довольно поздно на поле и не очень часто встречался с мячом, хотя у него был один момент, но пробил неточно. Я не удивился, когда 11 россиян вышли в старте «Спартака». Абаскаль часто выпускает молодых игроков одновременно, а может, что они лучше на морозе себя чувствуют. Сегодня равная игра была, но 1:0 есть перед второй игрой, которая пройдет дома. Наверное, «Спартак» фаворит на выход следующий раунд. Дебют Дзюбы? Он был признан лучшим игроком матча. Действительно, во втором тайме имел два-три момента, в штангу попал и выше пробил, неплохо смотрелся», — приводит слова Жукова Metaratings.ru.

Ответный матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив» состоится 27 февраля.