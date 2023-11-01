Зотов: «Нельзя сказать, что «Крылья» махнули рукой на Кубок»

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов заявил, что команда не относилась к FONBET Кубку России как к второстепенному турниру.

— Какое отношение у вас вообще было к Кубку России? Нельзя сказать, что на этот турнир махнули рукой ради хорошего выступления в чемпионате?

— Нельзя так сказать. Мы в том сезоне достаточно далеко прошли в кубке. Хотя в турнире тоже играли ребята, которые получали меньше игровой практики в чемпионате. В этом сезоне было то же самое. Просто что-то не сложилось. Особенно первый матч против «Балтики», который мы выигрывали 2:0 после первого тайма, но в итоге проиграли 2:3. Что-то пошло не так, в общем, — приводит «РБ Спорт» слова Зотова.

Во вторник самарцы уступили «Зениту» в Кубке со счетом 0:1. Команда заняла последнее место в группе С, набрав три очка в 6 матчах.