«Спартак» уже не такой раздражитель, как раньше». Дзюба — о поражении «Локомотива» и сборной России

Слова Артема после дебюта в новом клубе.

«Забрали гол у Маги! Такие надо засчитывать»

— Рад вернуться, прекрасная атмосфера, — сказал нападающий «Локомотива» после матча со «Спартаком» (0:1). — Потрясающее поле для этого времени года. Агроном — большой профессионал. Первый тайм не очень понравился: скомкано, нервозно. Второй тайм был хорош, мы играли лучше. И физически были готовы лучше, мне показалось — создали очень много моментов.

Мне не повезло, а вот у Маги (Станислав Магкеев, — Прим. «СЭ») гол забрали! Причем так красиво забил, изящно. Такие надо засчитывать, чтобы было интересно. Но ничего страшного, следующий матч со «Спартаком» будет хороший.

Второй тайм за нами — это приятное ощущение. Проиграли — бывает, чуть-чуть не повезло. Есть, над чем работать. Будем еще злее!

— На сколько минут вас хватило в сегодняшнем матче?

— Удивительно, но на 90 минут меня хватило. Хорошо себя чувствовал. В конце просто специально уже оставался [впереди], чтобы сразу могли выйти в атаку через меня. Понимал, что смогу зацепиться.

Очень ждал своего шанса, рад, что мне его доверили. Тьфу-тьфу-тьфу, и прессинговать, оказывается, умеем, и бегать. Пациент скорее жив, чем мертв.

— Ваши партнеры по «Локомотиву» сказали, что вы обещали забить в ответной игре. Это правда?

— Если сказали, то пусть будет так. Не то, что обещаю, но задолжал. В любом случае буду играть на команду — я командный игрок. Конечно, хотелось забить. Но я был безумно счастлив, когда Мага забил... Главное — помогать команде.

— «Спартак» такой же раздражитель? Или эта история уже неактуальна?

— Не такой, как раньше. Но для меня это все равно принципиальный матч. Я воспитанник «Спартака», мне нравится против них играть. В клубе остались ребята, которых хорошо знаю, с ними интересно соревноваться.

«Играть за сборную для меня — честь. Я безумно скучаю по гимну своей страны»

— Вы давно не были в команде, которая идет внизу турнирной таблицы.

— У нас классный тренер, он отлично взаимодействует с ребятами. Коллектив прекрасный. Для меня это вызов с психологической точки зрения, как подобрать ключик к каждому пацану. Это интересно. Говорить можно все что угодно, но на футбольном поле нужно показывать это, чтобы парни понимали — они могут положиться на старших. Должен быть сплав хороших молодых ребят и опытных, которые могут успокоить игру.

— Есть уверенность, что вы не вылете?

— Конечно. Мы — «Локомотив» Москва. Мы такой вариант даже не допускаем.

— Сборная России сыграет с Ираком и, возможно, с Ираном. Готовы вернуться в национальную команду? Хотите добиться того, чтобы вас вызвали?

— Во-первых, это еще очень нескоро. Во-вторых, я всегда говорил одну вещь... Слышат меня или нет, но для меня честь — играть за сборную. Я безумно скучаю по гимну своей страны, это ничто не заменит. Ради этого в футбол и играют.