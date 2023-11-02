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Кубок России

Сегодня, 23:00

Безумная развязка в Петровском парке. «Динамо» ворвалось в Путь РПЛ на третьей добавленной минуте

«Динамо» обыграло «Пари НН» благодаря голу Гладышева
Андрей Кузичев
Корреспондент
Игроки «Динамо» радуются победе над «Пари НН».
Фото ФК «Динамо»
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Бело-голубые обошли «Краснодар» в таблице.
FONBET Кубок России. Группа D
02 нояб, 20:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:1
Пари Нижний Новгород

У группового раунда FONBET Кубка России есть свой шарм, однако и на солнце можно обнаружить пятна. В данном случае речь о расписании заключительного тура в самой интригующей группе. Понятно желание развести два матча столичных клубов — в том числе и с точки зрения безопасности. Только со спортивной точки зрения логичным было бы, чтобы «Краснодар» и «Динамо» определяли свою кубковую судьбу в одно время.

Тут же — после невероятно эмоциональной победы «быков» в Тушине — бело-голубые уже знали, что на второе место их вернет только победа и, соответственно, преимущество над краснодарцами по личным встречам. С другой стороны, еще неизвестно, — есть ли плюсы в такой информации? Кого-то необходимость играть только на победу мотивирует, а для других это становится неподъемным психологическим грузом.

Тем более на нижегородцев уж точно ничего не давило. Да и против «Динамо» играть они умеют. В июле команда дисквалифицированного на эту встречу Сергея Юрана превзошла москвичей в кубковой серии пенальти, а в сентябре добыла в Петровском парке ничью за несколько минут до финального свистка (1:1). И Кутателадзе — забивавший в динамовские ворота пяткой — попробовал повторить свой трюк уже на первых минутах.

Владимир Федотов, Валерий Карпин, Марцел Личка. «Ростов» обыграл «Урал», «Динамо» победило «Пари НН». Онлайн-трансляция матчей Кубка России

Но легкость, с которой «Динамо» начало матч и упустило в дебюте пару верных моментов, оказалась обманчивой. Волжане явно были настроены играть в удовольствие и забили очень красивый гол. Причем так с ходу и не скажешь — что вызвало больший восторг. То ли обводящий удар словно рукой забросившего мяч в дальний угол Севикяна, то ли изящный финт, превративший в тренировочный манекен Карраскаля. Многие в этот момент вспомнили претензии Владимира Федотова к колумбийцу по поводу его игры в обороне.

Хорхе, впрочем, довольно быстро реабилитировался. Сам начал атаку, перехватив неудачный вынос Кукушкина, а потом с лета направил мяч вдоль ворот, где самым расторопным оказался отличившийся во втором матче подряд Тюкавин. После этого «Динамо» заиграло легко и весело. С эффектным финтом Тюкавина и его попаданием в штангу. С попыткой Макарова перебросить мяч через вратаря примерно с сорока метров.

Только и гости в атаке были как минимум не хуже, а местами даже лучше. Если бы не остановившая два удара волжан перекладина и крутой сейв Шунина, бело-голубые рисковали оказаться в совсем незавидном положении. И показательно, что при необходимости побеждать Марцел Личка в перерыве поменял 18-летнего Лепского на призванного навести порядок в обороне Бальбуэну.

С капитаном на поле точно стало спокойнее, и все же несколько выпадов хозяева пропустили. Спасли их недостаточной сильный пас Севикяна находившемуся напротив ворот Кутателадзе и промах Трошечкина. В целом же «Динамо» словно пыталось доказать, что лучшая оборона — это нападение. Вот только реализация у москвичей была кошмарной.

С другой стороны, разве это делает менее значимыми спасения Кукушкина и действия Каккоева, который у линии ворот принял на себя удар Тюкавина? Так что улыбку фортуны в момент выстрела Смолова в перекладину и удачных рикошетов на последних минутах нижегородцы заслужили. И все же на последней добавленной минуте «Динамо» вырвалось вперед в гонке с «Краснодаром» благодаря голу Гладышева.

С третьей попытки обыграв в этом сезоне Нижний, бело-голубые продолжат выступления в FONBET Кубке России в Пути РПЛ. А «Краснодар» снова попытается дойти до суперфинала через Путь регионов.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
Константин Тюкавин
Марцел Личка
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